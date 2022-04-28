Завод "Автотор" приостановит выпуск автомобилей до 22 мая

Фото: TACC/ООО "Автотор Холдинг"

Завод "Автотор", расположенный в Калининграде, приостановит выпуск автомобилей с 1 по 22 мая. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

Коллектив уйдет в оплачиваемый корпоративный отпуск. При этом подразделения, поддерживающие жизнеобеспечение производственной инфраструктуры, продолжат работать в штатном режиме. Работать продолжат и сотрудники, задействованные в создании электромобилей.

"Автотор" выпускает в России автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превышает 2,5 миллиона транспортных средств.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что французский автомобильный производитель Renault передаст долю в московском предприятии столичному правительству, там будут выпускаться другие автомобили. Он не исключил, что это будут машины "АвтоВАЗа".

