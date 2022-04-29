В Минздраве РФ не ожидают проблем с поставками стоматологического оборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство здравоохранения России не ожидает проблем с поставками в страну стоматологического оборудования, заявил замглавы ведомства Евгений Камкин.

Выступая на открытии Якутского специализированного стоматологического центра он отметил, что в настоящее время проводится поставка уже законтрактованного оборудования и препаратов.

"Мы видим, что на сегодняшний день производители заявляют о том, что все обязательства по поставкам будут выполнены – как медицинского оборудования, так и лекарственных препаратов и расходных материалов", – приводит его слова ТАСС.

Камкин выразил надежду, что данная ситуация сохранится, никаких ограничений в отношении импорта медицинского оборудования и препаратов не будет. Замминистра подчеркнул, что в России сейчас развивается и собственное производство.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о достаточном количестве лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях. Он добавил, что по ряду препаратов идет формирование цепочек поставок. Также восстановлены поставки препаратов от болезней щитовидной железы и астмы.

