"Московский полумарафон" стартовал в "Лужниках"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В спорткомплексе "Лужники" стартовал традиционный "Московский полумарафон", участники которого пробегут дистанции 5 километров и 21,1 километра по центру города.
После завершения дистанции участники смогут отпраздновать победу, позвонив в колокол финишера. Также спортсмены, уложившиеся в отведенный лимит, получат медали, на которых можно сделать памятную гравировку.
Для победителей и призеров забега предусмотрен денежный призовой фонд, общая сумма которого составит около 1 миллиона рублей.
Во время проведения "Московского полумарафона" обеспечивать охрану общественного порядка будут более 1,3 тысячи человек, в том числе около 850 сотрудников полиции и Росгвардии, около 250 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, а также 200 представителей Московской городской народной дружины.
Ранее сообщалось, что в "Московском полумарафоне" примут участие около 20 000 человек. Присоединятся к забегам как профессиональные спортсмены, так и бегуны-любители. В числе участников – двукратный чемпион России по марафону Степан Киселев, участник Олимпиады 2012 года в Лондоне, четырехкратный чемпион России Николай Чавкин, пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова, победитель Московского марафона 2019 года Марина Ковалева и другие.
В связи с проведением мероприятия 15 мая временно перекроют несколько улиц в центре города. Дольше всего ограничения будут действовать на участке улицы Лужники от Фрунзенской набережной до Лужнецкой набережной. Также ограничения затронут улицу Хамовнический вал, Фрунзенскую и Пречистенскую набережные, улицу Остоженка и другие улицы – всего 14 участков.
В "Московском полумарафоне" примут участие около 20 000 человек
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