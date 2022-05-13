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13 мая, 19:11

Ряд улиц в центре Москвы перекроют 15 мая из-за полумарафона

городтранспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько улиц в центре Москвы перекроют 15 мая из-за проведения "Московского полумарафона". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

С 06:30 до 13:00 полностью перекроют улицу Лужники – от Фрунзенской набережной до Лужнецкой набережной. С 08:00 до 13:00 проехать нельзя будет по Лужнецкой набережной – от улицы Лужники до съезда с внешней стороны Третьего транспортного кольца в сторону Новодевичьей набережной, Хамовническому Валу – от Фрунзенской набережной до дома 16 по улице Хамовнический Вал.

Движение перекроют на Фрунзенской набережной – от Хамовнического Вала до Крымского моста – с 07:35 до 12:30, на Новокрымском проезде – от Пречистенской набережной до Остоженки – с 08:45 до 10:25, на Остоженке – от Новокрымского проезда до Соймоновского проезда – с 08:45 до 10:35, на Соймоновском проезде – от Остоженки до Пречистенской набережной – с 08:50 до 10:35.

Кроме того, перекроют с 08:00 до 12:15 Пречистенскую набережную – от Фрунзенской набережной до улицы Ленивки, с 08:10 до 12:00 Кремлевскую набережную – от улицы Ленивки до Большого Москворецкого моста, с 08:20 до 12:00 Москворецкую набережную – от улицы Москворецкой до Большого Устьинского моста, с 08:30 до 12:00 Устьинскую набережную – от Малого Устьинского моста до Устьинского сквера, Котельническую набережную – от Большого Устьинского моста до Гончарной набережной, с 08:30 до 11:45 Гончарную набережную – от Котельнической набережной до Большого Краснохолмского моста, с 08:30 до 11:40 Краснохолмскую набережную – от Большого Краснохолмского моста до Саринского проезда.

Также на указанных улицах будут временно ликвидированы парковки. Ограничение будет действовать с полуночи и до конца мероприятия.

Кроме того, из-за полумарафона в Хамовниках изменятся автобусные маршруты. Автобус №5 проследует по улицам Пречистенка и Большая Пироговская вместо Комсомольского проспекта и Остоженки. Маршрут №379 будет пролегать через Большую Пироговскую улиц и станцию метро "Спортивная", а автобусы №202 и №с249 будут ездить по Комсомольскому проспекту вместо Лужнецкой набережной.

Маршрут №с755 ограничится участком от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская". Он также будет объезжать набережную по Комсомольскому проспекту.

Автобусы №51, №с856 проследуют только до Таганской площади.

Ранее сообщалось, что в "Московском полумарафоне" примут участие около 20 000 человек. Предусмотрено две беговые дистанции, которые проходят по центру города, – 21,1 и 5 километров. Присоединятся к забегам как профессиональные спортсмены, так и бегуны-любители. За день до полумарафона в Москве состоится детский забег.

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