Москва онлайн покажет, как проходит крупнейший в России забег

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

15 мая состоится Московский полумарафон – крупнейший забег в России. Участники смогут пробежать либо дистанцию в 21,1 километра, либо ее часть – 5 километров.

Маршрут будет пролегать по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской.

Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская в прямом эфире пообщается с участниками и узнает, как они готовились к мероприятию.

Смотрите прямую трансляцию 15 мая в 08:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.