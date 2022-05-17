Старт полумарафона "Забег.РФ" в Москве состоится на Красной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Старт московского этапа полумарафона "Забег.РФ" состоится на Красной площади 22 мая. Об этом сообщила глава оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу.
По ее словам, от Роспотребнадзора получено разрешение на проведение мероприятия без масок.
"Отличаться этот забег будет массовостью – 120 тысяч или даже побольше будет участников. Уверена, в последнюю неделю будет еще активнее проходить регистрация", – цитирует Шойгу ТАСС.
Она отметила, что московский маршрут пройдет по набережным и историческим местам, благодаря чему участники получат удовольствие при забеге.
Из-за проведения велофестиваля и полумарафона в выходные временно изменится движение в Тверском, Пресненском, Таганском, Красносельском, Басманном районах и в Хамовниках.
С 20 по 23 мая закроют для проезда ряд улиц: с 00:01 20 мая до 06:00 23 мая закроют площадь Васильевский Спуск, а с 20:00 21 мая до 06:00 23 мая – Москворецкую улицу – от Москворецкой набережной до улицы Варварки.
Марафон "Забег.РФ" проводится в 85 городах, в которых принимают участие свыше 150 тысяч человек. В Москве мероприятие будет сопровождаться шоу-программой для участников и болельщиков и развлечениями для юных спортсменов. Каждый спортсмен поборется за возможность установить мировой рекорд.
На трассе для участников будут предусмотрены камеры хранения, напитки, медицинский пункт и раздевалки.
Движение на нескольких участках столицы ограничат из-за веломарафона 21 мая
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