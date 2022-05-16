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Москва 24

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Спорт

16 мая, 17:56

В Москве общегородскую акцию "Ночь в музее" дополнят спортивными активностями

досугспорт

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице в этом году участники акции "Ночь в музее" смогут посетить тренировки в рамках специального проекта Sport and Art. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта Москвы.

Отмечается, что все желающие смогут не только насладиться живописью, скульптурой, архитектурой, но и сделать шаг навстречу спорту.

"Две тренировки по стретчингу ждут тех, кто стремится к гибкости и пластичности. Пройдут занятия в парке искусств "Музеон" и в Галерее Ильи Глазунова", – говорится в сообщении.

В то же время в Кремле в Измайлове и центрах современного искусства "Винзавод" и "МАРС" будут организованы тренировки по йоге. В пресс-службе добавили, что занятия пройдут под руководством высококлассных тренеров от сети премиум фитнес-клубов World Class.

"В парке искусств "Музеон" найдется место не только вдумчивому стретчингу, но и массовому сайклингу от Music Cycle Festival", – говорится в сообщении.

Также организаторы подготовили для участников акции две эксклюзивные экскурсии. Горожанам будет доступен самокатный исторический тур по комплексу "Лужники" в сопровождении аудиогида.

Вторую экскурсию подготовил стадион "Динамо". Участники в сопровождении экскурсовода пройдут по одному из самых современных спортивных сооружений города.

Ранее сообщалось, что более 230 мероприятий в рамках акции "Ночь в музее" проведут столичные культурные площадки. Большая часть мероприятий состоится с 19:00 до 00:00 21 мая. В частности, мероприятия подготовили Дарвиновский музей, музей-заповедник "Царицыно", Государственный музей имени А. С. Пушкина.

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