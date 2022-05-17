Летний сезон проекта "Мой спортивный район" начнется в столице 28 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице 28 мая стартует летний сезон проекта "Мой спортивный район", благодаря которому горожане смогут позаниматься спортом на 30 спортивных площадках и семи крышах районных центров "Место встречи". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Тренировки будут проходить три раза в неделю в 10 округах столицы. Занятия организуют на спортивных площадках в Северном Измайлове, Ивановском районе, Новокосине, Очаково-Матвеевском, Кунцеве, Солнцеве, Замоскворечье, Пресненском, Мещанском, Таганском районах, Северном Бутове, Ясеневе, Нагатинском Затоне, Зябликове, Нагорном районе, Куркине, Северном Тушине, Южном Тушине, Люблине, Марьине, Хорошёвском, Беговом, Бескудниковском, Алексеевском районах, Отрадном, Ростокине, Савелках, Крюкове.
По вторникам в 19:00 будут начинаться фитнес-тренировки для взрослых, а по субботам с 11:00 дети от 6 до 13 лет и по воскресеньям с 18:00 подростки от 14 лет и взрослые смогут научиться играть в футбол, волейбол, бадминтон.
Занятия на крышах будут проходить в 19:00 по четвергам, в 12:00 – по субботам, в 17:00 и 19:00 – по воскресеньям. Под открытым небом смогут позаниматься горожане старше 18 лет.
Длительность каждого занятия – один час. Посетителям нужно иметь спортивную одежду и обувь, а также питьевую воду. Для тренировок на крышах также понадобится гимнастический коврик.
Ранее сообщалось, что в столице в этом году участники акции "Ночь в музее" смогут посетить тренировки в рамках специального проекта Sport and Art. Все желающие смогут не только насладиться живописью, скульптурой, архитектурой, но и сделать шаг навстречу спорту.
В парке искусств "Музеон" и в Галерее Ильи Глазунова пройдут тренировки по стретчингу. В то же время в Кремле в Измайлове, центрах современного искусства "Винзавод" и "МАРС" будут организованы тренировки по йоге. В пресс-службе добавили, что занятия пройдут под руководством высококлассных тренеров от сети премиум-фитнес-клубов World Class.
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