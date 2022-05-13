Веревочные городки открылись в семи столичных парках

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Девять веревочных городков открылись в семи парках Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

"На территории семи парков, подведомственных департаменту культуры, в этом году будут работать девять веревочных городков. Они предлагают любителям экстремальных ощущений провести время на маршрутах разной сложности", – говорится в сообщении.

Так, два веревочных городка заработали в парке "Фили". Высота трасс в самом большом из них – "ПандаПарке" – достигает 20 метров. Всего там предусмотрено девять различных маршрутов. А второй парк – "FunГрад" – будет интересен для детей от года до 12 лет: для каждой возрастной группы предусмотрены специальные зоны.

Также два веревочных парка расположились в "Сокольниках". В одном из них число маршрутов достигает 26, а второй отличается большей высотой трасс – 7,5 метра. По одному веревочному городку находятся в парках "Красная Пресня", "Кузьминки", "Ходынское поле", Таганском парке, а также в музее-заповеднике "Царицыно". В последнем общая площадь веревочного городка составляет 500 квадратных метров.

Ранее в столичных парках возобновили работу пункты буккроссинга. Места для обмена книгами можно найти в Бабушкинском парке, в парке "У Джамгаровского пруда", в сквере по Олонецкому проезду и в ландшафтном парке "Митино", а также "Кузьминках", Перовском, Измайловском и некоторых других парках.

