Новая велодорожка появилась в центре Москвы, на Малой Бронной. Для этого пришлось сузить проезжую часть, чем остались недовольны многие водители.

В ЦОДД объясняют – быстро ездить по данной улице и так нельзя, и если соблюдать правила, места хватит всем. Зато велосипедисты не будут сбивать пешеходов на тротуаре. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.