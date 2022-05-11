Тренер рассказал, как подготовиться к велогонке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 мая в Москве пройдет велогонка "Садовое кольцо" – первая в серии столичных любительских велосостязаний в 2022 году. Велогонщик и тренер Сергей Трубецкой дал начинающим спортсменам несколько советов о том, как подготовиться к этому событию.

"В первую очередь нужно тренироваться разнообразно. То есть не только на велосипеде – в межсезонье, например, можно поплавать, побегать, походить на лыжах, сходить в тренажерный зал. Развитие должно быть всесторонним", – объяснил тренер.

Чтобы достичь нужной формы, заниматься необходимо по 1–2 часа минимум пять раз в неделю. Новичкам, отмечает Трубецкой, не помешает помощь тренера: за месяц занятий со специалистом можно научиться тому, на что при самостоятельных тренировках ушел бы минимум год.

"Что касается оборудования, то очевидно, что чем оно дороже, тем, как правило, лучше: надежнее и комфортнее в использовании. Однако если человек по-настоящему мотивирован, то он сможет достичь определенных успехов на любом велосипеде, с любым оборудованием и экипировкой", – продолжил велогонщик.

По его мнению, полезно тренироваться и соревноваться с сильными спортсменами. Это мотивирует человека двигаться вперед, быстрее учиться новому. Он также рекомендует не зацикливаться на одних тренировках – изучить теорию тоже будет не лишним: например из книги "Библия велосипедиста" можно узнать о психологической составляющей подготовки к состязаниям.

"Лично я перед стартом всегда настраиваю себя на то, что будет тяжело. На гонках всегда тяжело, даже если ты сильный спортсмен. Сильным, как правило, еще сложнее: нужно же соответствовать ожиданиям, репутации", – заключил Трубецкой.

В текущем году в Москве пройдут четыре велофестиваля. Первый из них состоится 21 мая и будет включать вышеупомянутую гонку "Садовое кольцо", а также заезд для всех желающих. Еще три мероприятия запланированы в июле, сентябре и декабре.

