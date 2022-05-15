Аудиопоздравления от певцов и телеведущих прозвучат в столичном метро

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Поздравления от известных певцов и ведущих звучат на станциях в воскресенье, 15 мая, в честь дня рождения Московского метрополитена. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
В ведомстве напомнили, что столичной подземке исполнилось 87 лет.
"В этот день на всех станциях метро звучат поздравления пассажиров и сотрудников метро с этим праздником. Свои пожелания записали телеведущая Екатерина Андреева, исполнительницы Анет Сай, Анита Цой, Ханна и Ольга Серябкина", – рассказали в Дептрансе.
15 мая по случаю торжества на станции "Парк культуры" воссоздадут день открытия метро в 1935 году, на мероприятии и на всех стойках "Живое общение" будут раздавать тематические значки. На станции метро "Деловой центр" соберут мозаичное панно для оформления одной из станций Большой кольцевой линии.
Развлекательные мероприятия подготовлены и на "Чеховской". В 13:00 выступят актеры Московского государственного театра эстрады, а в часом позже программу представят артисты Московского театра мюзикла.
В честь дня рождения Московского метрополитена разыгрываются бесплатные поездки с помощью Face Pay. Для участия в конкурсе потребуется найти и отсканировать через приложение "Метро Москвы" 5 QR-кодов на платформах пяти станций внутри Кольцевой линии.
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