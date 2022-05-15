Главархив Москвы опубликовал фотоматериалы ко дню рождения метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главархив Москвы/Н. Максимов/машинист метрополитена Н. Кононов 1956 год

В день 87-летия столичного метрополитена Главархив опубликовал фотоматериалы, которые ранее не были доступны широкому кругу посетителей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В Главархиве Москвы хранится множество материалов по истории метрополитена, с которыми мы постоянно знакомим горожан. Сейчас мы публикуем пять фотоальбомов, благодаря которым можно увидеть, как выглядели всем известные станции более полувека назад", – приводятся в материале слова начальника Главного архивного управления Москвы Ярослава Онопенко.

Как уточняется, у первого фотоальбома интересная история. В 1951-1953 годах строили три станции глубокого заложения. Новые станции формально открылись 5 апреля 1953 года. Поезда начали ходить от станции "Площадь Революции" по новым тоннелям к "Арбатской", затем к "Смоленской" и "Киевской". Станции прежнего радиуса закрыли.

Отмечается, что к открытию новых станций в Московском метрополитене подготовили фотоальбом, демонстрирующий виды и особенности оформления их наземных вестибюлей и подземных сооружений. Альбом состоит из 16 черно-белых фотографий. Еще четыре фотоальбома связаны с историей строительства Кольцевой линии.

В материале говорится, что также в виртуальном музее можно посмотреть снимки, опубликованные к 85-летию метро. Найти их можно в "Фотолетописи Москвы".

"Самые ранние снимки относятся к 1932 году, когда метро только начали строить, - на них запечатлены первые метростроевцы во время работы и отдыха. Также на фотографиях можно увидеть интерьеры станций, пассажиров, машинистов, рабочие процессы: например, ремонт, уборку и строительство новых станций", – говорится в сообщении.

Уточняется, что самые поздние материалы относятся к моменту, когда были открыты станции "Коммунарка", "Рассказовка" и "Некрасовка".

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что столичный метрополитен отметит 87-й день рождения парадом поездов, выставкой ретровагонов и другими мероприятиями. Так, по 16 мая на станции метро "Партизанская" работает выставка ретровагонов.

На "Чеховской" все желающие смогут посмотреть фотографии станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, а на "Партизанской" можно будет узнать о схемах метро различных периодов. 15 мая на станции "Деловой центр" пассажирам предложат создать своими руками мозаику по старинным технологиям. Также в этот день будут звучать выступления музыкантов проекта "Музыка в метро".