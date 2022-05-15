День открытия московского метро воссоздадут на станции "Парк культуры"

Фото: пресс-служба Московского метрополитена
В воскресенье, 15 мая, на станции "Парк культуры" воссоздадут день запуска первой линии московского метрополитена. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Первый состав столичного метрополитена поехал 15 мая 1935 года – ровно 87 лет назад. У входа на станцию пассажиров будут встречать ретроавто 1930-х годов, а также ретробуфет, в котором можно будет съесть сахарную вату, мороженое и выпить лимонад", – говорится в сообщении.
Уточняется, что по Сокольнической линии проедет поезд "А", состоящий из вагонов, которые перевозили первых пассажиров.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что столичный метрополитен отметит 87-й день рождения парадом поездов, выставкой ретровагонов и другими мероприятиями. Так, по 16 мая на станции метро "Партизанская" работает выставка ретровагонов.
На "Чеховской" все желающие смогут посмотреть фотографии станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, а на "Партизанской" можно будет узнать о схемах метро различных периодов. 15 мая на станции "Деловой центр" пассажирам предложат создать своими руками мозаику по старинным технологиям. Также в этот день будут звучать выступления музыкантов проекта "Музыка в метро".
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