День открытия московского метро воссоздадут на станции "Парк культуры"

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В воскресенье, 15 мая, на станции "Парк культуры" воссоздадут день запуска первой линии московского метрополитена. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Первый состав столичного метрополитена поехал 15 мая 1935 года – ровно 87 лет назад. У входа на станцию пассажиров будут встречать ретроавто 1930-х годов, а также ретробуфет, в котором можно будет съесть сахарную вату, мороженое и выпить лимонад", – говорится в сообщении.

Уточняется, что по Сокольнической линии проедет поезд "А", состоящий из вагонов, которые перевозили первых пассажиров.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что столичный метрополитен отметит 87-й день рождения парадом поездов, выставкой ретровагонов и другими мероприятиями. Так, по 16 мая на станции метро "Партизанская" работает выставка ретровагонов.

На "Чеховской" все желающие смогут посмотреть фотографии станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, а на "Партизанской" можно будет узнать о схемах метро различных периодов. 15 мая на станции "Деловой центр" пассажирам предложат создать своими руками мозаику по старинным технологиям. Также в этот день будут звучать выступления музыкантов проекта "Музыка в метро".