Почти 1,6 тыс вагонов поездов "Москва" появилось в столичном метро за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти 1,6 тысячи вагонов поездов "Москва" появилось в столичном метро за пять лет. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

"Сейчас уже 1 562 таких вагона курсируют по пяти линиям метро и составляют 25% от общего парка поездов", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что поезда "Москва" перевозят 100% пассажиров Некрасовской, Филевской и Таганско-Краснопресненской линий. При этом все поезда для столичного метро производятся на российском АО "Метровагонмаш" в Мытищах, который поставляет вагоны с 1953 года.

Ранее сообщалось, что плакаты с экологическими терминами появились на 24 станциях метро в рамках проекта "Экобукварь". Он посвящен заботе об окружающей среде, а его иллюстрации основаны на буквах русского алфавита. Над проектом работали 17 профессиональных художников.

