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Транспорт

11:36

Плакаты по экологической тематике появились в столичном метро

транспортметроэкология

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Плакаты с экологическими терминами появились на 24 станциях метро в рамках проекта "Экобукварь", который 12 апреля запустил Музей транспорта Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

"Это плакаты с экологическими терминами, которые стали продолжением проекта "Станция Музейная". Каждый термин и иллюстрация к нему знакомят пассажиров с тем, как перемещаться по городу с наименьшим влиянием на окружающую среду и какие виды транспорта ждут нас в будущем", – говорится в сообщении пресс-службы.

"Экобукварь" посвящен заботе об окружающей среде, а его иллюстрации основаны на буквах русского алфавита.

"Новый проект предлагает пассажирам метро вместе изучать экологические термины. Порядка 33 уникальных плакатов размещены на всех 24 станциях зеленой линии", – сказал собеседник агентства.

Как рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, "Экобукварь" поможет обратить внимание на принципы взаимодействия транспорта и природы. По ее словам, над проектом работали 17 профессиональных художников.

Пассажиры столичного метро могут увидеть размышления авторов на тему гармоничного сосуществования человека и природы, современных технологий транспорта и городской среды.

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровской линии московского метро запустили новый тематический поезд, посвященный Республике Крым и ее достопримечательностям.

"Крым" стал пятнадцатым тематическим поездом, курсирующим в столичном метрополитене. В вагонах состава размещены фотографии достопримечательностей и пейзажей Крыма, а также интересные факты о полуострове.

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