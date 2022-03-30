Поезд, посвященный Республике Крым, запустили в московском метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили новый тематический поезд, посвященный Республике Крым и ее достопримечательностям. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Крым" стал пятнадцатым тематическим поездом, курсирующим в Московском метрополитене. В вагонах состава размещены фотографии достопримечательностей и пейзажей Крыма, а также интересные факты о полуострове.

"В течение шести месяцев он [поезд] будет курсировать по Арбатско-Покровской линии. Это уже не первый состав, который мы оформляем в честь регионов нашей страны. Также в метро можно встретить "Дальневосточный экспресс", поезда "Посети Кавказ" и "Путешествие по России", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

Ранее на Сокольнической линии столичного метро запустили тематический поезд "Шахматы". Каждый вагон тематического поезда посвящен развитию и главным именам в мировой истории шахмат. Внутри состава можно узнать интересные факты о шахматах в кино, живописи, театре и литературе.