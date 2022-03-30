Москвичи выберут названия для 15 станций метро и 13 улиц

Фото: depositphotos/aleoks
В проекте "Активный гражданин" начался второй этап голосований, посвященных выбору названий для 15 станций метро и 13 улиц и бульваров, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Первый этап завершился в середине февраля. Поскольку вариантов ответа не было, жители предлагали свои идеи в свободной форме. На втором этапе голосования уже предстоит выбрать одно из самых ярких, интересных и популярных названий, предложенных участниками проекта.
Всего после первого этапа собраны более 4,5 миллиона мнений. В каждом из голосований в среднем приняли участие порядка 180 тысяч человек. Больше всего участников выбирали название станции метро в ТиНАО между улицами Потаповская Роща и Александры Монаховой – около 207 тысяч человек. В итоге во второй этап голосования попали варианты "Потапово" и "Купринская".
Также множество человек приняли участие в голосовании за название новой станции метро, которая расположится недалеко от Педагогической улицы. Свои варианты прислали более 202 тысяч человек. Самые популярные – "Липецкая" и "Дендропарк".
Жители столицы также выберут названия для строящихся станций Бирюлевской, Троицкой, Люблинско-Дмитровской, Сокольнической, Арбатско-Покровской и Рублево-Архангельской линий метро. Одна из них расположится в Одинцовском районе Московской области.
Посмотреть расположение всех 28 улиц и будущих станций метро, которым выбирают названия, можно на специальной странице.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие 10 лет в Москве появится не менее 50 новых станций метро. По его словам, в 2022 году начнется строительство Рублево-Архангельской линии метро на северо-западе города. Кроме того, продолжается проектирование Бирюлевской линии.
Мэр отметил, что каждая новая радиальная линия метрополитена значительно улучшает транспортную ситуацию для 600–700 тысяч горожан. Однако важнейшей задачей на ближайшие два года является завершение строительства Большой кольцевой линии.
Десять станций МЦД планируют реконструировать и построить в столице в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: