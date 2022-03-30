Москвичи выберут названия для 15 станций метро и 13 улиц

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В проекте "Активный гражданин" начался второй этап голосований, посвященных выбору названий для 15 станций метро и 13 улиц и бульваров, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Первый этап завершился в середине февраля. Поскольку вариантов ответа не было, жители предлагали свои идеи в свободной форме. На втором этапе голосования уже предстоит выбрать одно из самых ярких, интересных и популярных названий, предложенных участниками проекта.

Всего после первого этапа собраны более 4,5 миллиона мнений. В каждом из голосований в среднем приняли участие порядка 180 тысяч человек. Больше всего участников выбирали название станции метро в ТиНАО между улицами Потаповская Роща и Александры Монаховой – около 207 тысяч человек. В итоге во второй этап голосования попали варианты "Потапово" и "Купринская".

Также множество человек приняли участие в голосовании за название новой станции метро, которая расположится недалеко от Педагогической улицы. Свои варианты прислали более 202 тысяч человек. Самые популярные – "Липецкая" и "Дендропарк".

Жители столицы также выберут названия для строящихся станций Бирюлевской, Троицкой, Люблинско-Дмитровской, Сокольнической, Арбатско-Покровской и Рублево-Архангельской линий метро. Одна из них расположится в Одинцовском районе Московской области.

Посмотреть расположение всех 28 улиц и будущих станций метро, которым выбирают названия, можно на специальной странице.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие 10 лет в Москве появится не менее 50 новых станций метро. По его словам, в 2022 году начнется строительство Рублево-Архангельской линии метро на северо-западе города. Кроме того, продолжается проектирование Бирюлевской линии.

Мэр отметил, что каждая новая радиальная линия метрополитена значительно улучшает транспортную ситуацию для 600–700 тысяч горожан. Однако важнейшей задачей на ближайшие два года является завершение строительства Большой кольцевой линии.

