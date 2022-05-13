Московское метро отметит день рождения парадом поездов и выставкой ретровагонов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Московский метрополитен отметит 87-й день рождения парадом поездов, выставкой ретровагонов и другими мероприятиями, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В свой 87-й день рождения, который отмечается 15 мая, столичный метрополитен приготовил праздничную программу", – приводит слова Ликсутова РИА Новости.

С 13 по 16 мая на станции метро "Партизанская" работает выставка ретровагонов, а 14 мая на Кольцевой линии (против часовой стрелки) будет курсировать традиционный парад поездов.

"В воскресенье с 11:00 до 13:00 на станции метро "Парк культуры" пройдет реконструкция – перформанс первого дня открытия метро, 15 мая 1935 года. Пассажиры получат памятные подарки – тематические значки. На станции метро "Чеховская" в 13:00 пройдет выступление артистов Театра Эстрады, а в 14:00 пассажиров поздравит Московский театр мюзикла", – рассказал Ликсутов.

С 14 по 23 мая на "Чеховской" все желающие смогут посмотреть фотографии станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, а на "Партизанской" можно будет узнать о схемах метро различных периодов. 15 мая на станции "Деловой центр" пассажирам предложат создать своими руками мозаику по старинным технологиям. Также в этот день будут звучать выступления музыкантов проекта "Музыка в метро".

Ранее сообщалось, что на 24 станциях метро в рамках проекта "Экобукварь" появились плакаты с экологическими терминами. Каждый термин и иллюстрация к нему знакомят пассажиров с тем, как перемещаться по городу с наименьшим влиянием на окружающую среду и какие виды транспорта ждут нас в будущем.

Как рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, "Экобукварь" поможет обратить внимание на принципы взаимодействия транспорта и природы. Над проектом работали 17 профессиональных художников.

