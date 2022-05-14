Авария с участием мотоциклиста произошла на юге столицы. На улице Ключевая байкер столкнулся с легковой машиной.

Судя по кадрам с места событий, инцидент произошел на въезде во двор. Водитель мотоцикла получил серьезные травмы, он не в состоянии подняться на ноги. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.