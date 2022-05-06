Два человека погибли при стрельбе под Роттердамом

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Двое погибли и еще несколько человек получили тяжелые ранения в результате стрельбы на окраине Роттердама в Нидерландах. Об этом сообщили правоохранители в Twitter-аккаунте.

ЧП случилось в оздоровительном комплексе в муниципалитете Алблассердам на окраине Роттердама.

"Человек, открывший стрельбу, задержан, у него изъято огнестрельное оружие", – отмечается в сообщении.

Мотивы стрелка на данный момент неизвестны. В настоящее время очевидцам и пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая.

Правоохранители начали расследование. Они призвали прохожих не приближаться к месту происшествия, чтобы не мешать работе экстренных служб.

Ранее стрельба произошла на северо-западе Вашингтона. В районе места стрельбы расположены посольства нескольких стран, в частности Нигерии, Пакистана, Израиля, Бангладеша, Эфиопии и Иордании.

В результате происшествия были ранены четыре человека, в том числе 12-летняя девочка.

