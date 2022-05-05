Неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в Пушкине

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Ребенок пострадал в результате стрельбы на детской площадке в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

По данным правоохранителей, происшествие случилось на детской площадке возле одного из домов на улице Инессы Арманд. Выстрел, предположительно, был произведен из пневматического оружия.

В результате мальчик 2009 года рождения получил ранение губы. Правоохранители ведут розыск нападавшего.

Ранее следователи завели уголовное дело против 35-летнего жителя Читы, который взял в заложники ребенка. 30 апреля подозреваемый несколько часов удерживал малолетнего ребенка в одной из квартир жилого дома, он угрожал ему огнестрельным оружием.

