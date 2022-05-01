В Чите задержали вооруженного мужчину, который удерживал в заложниках ребенка

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Следователи завели уголовное дело против 35-летнего жителя Читы, который взял в заложники ребенка. Об этом сообщает-пресс-служба регионального главка СК.

По данным ведомства, 30 апреля подозреваемый несколько часов удерживал малолетнего ребенка в одной из квартир жилого дома, он угрожал ему огнестрельным оружием.

В ночь на 1 мая злоумышленник был нейтрализован сотрудниками спецподразделений Росгвардии. В результате никто не пострадал. С ребенком работают медики, ему оказывается психологическая помощь.

Дело возбуждено по статье "Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего". В настоящее время проводится осмотр места происшествия и другие следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Бийске в Алтайском крае мужчина в течение нескольких дней удерживал 12-летнюю девочку в подвале своего дома. Все это время ребенка разыскивали более 200 человек. Среди них были и сотрудники полиции, и добровольцы.

В ночь на 2 августа девочка самостоятельно вернулась домой. Правоохранители задержали 40-летнего местного жителя. Заведено уголовное дело.