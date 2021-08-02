На Алтае мужчина двое суток удерживал 12-летнюю девочку в подвале

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В Бийске мужчина в течение нескольких дней удерживал 12-летнюю девочку в подвале своего дома. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным правоохранителей, 31 июля девочка уехала на велосипеде из дома, в котором ее семья проживает летом, и не вернулась. Позже ее личные вещи были обнаружены на берегу реки Бии.

На протяжении двух дней ребенка разыскивали более 200 человек. Среди них были и сотрудники полиции, и добровольцы.

В ночь на 2 августа девочка самостоятельно вернулась домой. Полиции удалось установить, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. В его отношении заведено уголовное дело.

Ранее суд на Сахалине признал супругов Игоря и Кристину Дворниковых виновными в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки. Мужчине было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, его жене – 15 лет в колонии строго режима.