Похитителя девочки из Бийска заключили под стражу

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Похитителя 12-летней девочки из Бийска Олега Лавкина заключили под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ по Алтайскому краю.

"В связи с тем, что в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он будет помещен в следственный изолятор на время предварительного следствия", – говорится в сообщении.

Кроме того, мужчине инкриминируют еще два эпизода преступлений против половой неприкосновенности в отношении девочек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

Уточняется, что обвиняемого, которого доставили на территорию Алтайского края в город Бийск, допрашивал следователь. Мужчина признался в содеянном.

"Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее", – говорится в сообщении.

Мужчина в течение нескольких дней удерживал 12-летнюю девочку в подвале своего дома в Бийске.

По данным правоохранителей, 31 июля девочка уехала на велосипеде из дома, в котором ее семья проживает летом, и не вернулась. Позже ее личные вещи были обнаружены на берегу реки Бии.

На протяжении двух дней ребенка разыскивали более 200 человек. Среди них были и сотрудники полиции, и добровольцы.