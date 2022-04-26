Знакомая рассказала о подозреваемом в стрельбе в детском саду

26 апреля мужчина устроил стрельбу в одном из детских садов под Ульяновском. Воспитательница и двое детей погибли. Сам подозреваемый покончил с собой. По предварительным данным, перед преступлением он мог расправиться и с владельцем оружия. Рассказываем, что известно о происшествии и как о подозреваемом отзываются его знакомые.



Фото: Москва 24

Психически больной

Стрельба в детском саду "Рябинка" в поселке Вешкайма Ульяновской области произошла во время тихого часа (по официальным данным, в тот момент в здании находились более 70 детей). Уполномоченный по правам ребенка в регионе Екатерина Сморода рассказала, как подозреваемому удалось пройти внутрь.

"По предварительной информации, мужчина пришел в детсад с ружьем, не смог проникнуть в главный вход, который был закрыт, как полагается по правилам. Обошел здание и нашел крыльцо, где сотрудница домывала полы, схватил ее за руку и, воспользовавшись ситуацией, проник в здание. При этом он ее ранил", – сказала она. Пострадавшую доставили в больницу с переломом обеих костей предплечья и огнестрельным ранением правого плеча, ее состояние стабильное.

Затем мужчина попытался зайти в группу, но воспитательница преградила ему путь, после чего подозреваемый убил ее и двоих детей. Как отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн, работники ЧОПов здание не охраняют, но при этом в нем была установлена тревожная кнопка, которую "никто не нажимал". По словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, кнопка все же сработала, и сотрудники Росгвардии прибыли на место сразу после сигнала.

Погибшую воспитательницу зовут Ольга Митрофанова, она родилась в 1986 году. Также убиты девочка 2016 и мальчик 2017 годов рождения.

В преступлении подозревают Руслана Ахтямова 1996 года рождения, он состоял на учете как психически больной. Расстройства у мужчины были с 2013 года, уточнил в беседе с РИА Новости вице-губернатор региона Александр Коробко.



Фото: Москва 24

В свою очередь, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Собственную проверку начала и прокуратура Ульяновской области.

Ружье, которое было у подозреваемого, ему не принадлежит, уточнили в Росгвардии. Эту информацию подтвердил и Коробко. Его законным владельцем был 68-летний местный житель, который также был убит.

"Предположительно, они вдвоем пошли пристреливать оружие. Судя по всему, владелец оружия дал его в руки убийце, а он его застрелил. Потом с этим оружием он пошел в детский сад", – сказал вице-губернатор.

Глава Ульяновской области Алексей Русских сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что после происшествия прервал рабочую поездку в Ташкент. По его словам, на месте работают представители власти и руководители профильных ведомств. Семьям погибших окажут медицинскую, психологическую и социальную помощь, подчеркнул Русских.





Алексей Русских губернатор Ульяновской области Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас.

По поручению губернатора семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Раненой женщине окажут материальную поддержку в 500 тысяч. Кроме того, Алексей Русских распорядился проверить безопасность всех образовательных учреждений в регионе. Траур по погибшим в регионе будет объявлен 28 апреля.



Фото: Москва 24

"С ним никто не общался"

Елена Тихонова (имя изменено. – Прим. ред.) рассказала Москве 24, что училась с подозреваемым как минимум до восьмого класса. Она отметила, что у него "не все было в порядке с головой", он был нелюдимым ребенком, с которым одноклассники не общались.





Елена Тихонова одноклассница Руслана Ахтямова C ним никто не общался, никто не дружил. Он неприметный ходил. В классе сидел один. Было такое, что его задирали, обижали в школе даже из параллельных классов.

"Мне кажется, у него была какая-то болезнь. Он был странный. Его одного никогда не отпускали (в школу. – Прим. ред.), его постоянно встречали, провожали. Хотя мы учились уже классе в пятом. Он жил в конце улицы и мимо моего дома всегда проходил (в школу. – Прим. ред.) c кем-то из родных", – уточнила собеседница.



Фото: Москва 24

Она добавила, что подозреваемый проучился в их школе примерно до пятого-шестого класса, после чего его забрали, и он "был дома".

Мать Ахтямова рассказала журналистам "Московского комсомольца", что утром в день происшествия не заметила в поведении сына ничего странного. По ее словам, в больнице он не был уже около 5 лет и у психиатра не наблюдался. С людьми Ахтямов тоже не общается, говорит его мама. Она считает, что проблемы у сына начались после восьмого класса.

"Он говорил, что у него что-то в школе произошло. Перевели в девятый класс, там совсем другие товарищи, начали курить: он никак не хотел курить, они его приучили. Вот тогда у него произошел какой-то сдвиг. Я даже ходила к гадалке, она тоже сказала про сдвиг. Лечились, ему таблетки выписывали. Столько лет все было нормально", – сказала женщина.

По ее словам, владелец оружия, с которым подозреваемый мог пойти на пристрелку, был другом ее мужа. Как часто они общались, она не знает и не понимает, почему сын пошел на преступление.

В свою очередь, родственница подозреваемого рассказала "360", что накануне происшествия мужчина помогал своим родителям с огородом и вскопал участок в доме своей бабушки. Конфликтов с близкими у него не было. "Он очень замкнутый человек. Что у него на уме, понять невозможно. Мы с ним встречались не очень часто, но когда приезжали к бабушке, он только здоровался и уходил. Общение у нас началось только в этом году", – поделилась она.

Родственница отметила, что после девятого класса он ушел из школы и начал учебу в соседнем поселке. Затем мужчина перешел на заочное обучение, добавила женщина.

