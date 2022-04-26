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Происшествия

16:10

Семьям погибших при стрельбе в детсаду Ульяновской области выплатят по 1 млн рублей

происшествиярегионы

Фото: телеграм-канал volkodav73

Семьям погибших в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области выплатят по одному миллиону рублей. Раненой выплатят 500 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор региона Александр Коробко.

По его словам, семьям окажут помощь по распоряжению губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

26 апреля неизвестный открыл стрельбу во время тихого часа в детсаду Вешкайма в Ульяновской области, в результате чего были убиты воспитатель Ольга Митрофанова 1986 года рождения, девочка и мальчик. Пострадала еще одна женщина. Она находится в районной больнице с переломом обеих костей предплечья и огнестрельным ранением правого плеча. Ее состояние стабильное.

После нападения мужчина 1996 года рождения покончил с собой. Выяснилось, что он открыл огонь из чужого ружья. Владелец оружия был застрелен, его тело нашли недалеко от детского сада.

По информации уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, открывший стрельбу состоял на учете как психически больной. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Причиной стрельбы в детском саду мог стать бытовой конфликт. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают и другие возможные причины произошедшего.

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в детсаду в Ульяновской области

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