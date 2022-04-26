Мужчина устроил стрельбу в детсаду в Ульяновской области из чужого ружья – власти

Фото: Москва 24

Устроивший стрельбу в детском саду в Вешкаймском районе в Ульяновской области мужчина, по предварительным данным, стрелял из ружья, которое ему не принадлежало. Об этом заявил вице-губернатор региона Александр Коробко.

"По предварительной информации, ружье принадлежало другому человеку – не тому, кто стрелял", – сообщил Коробко ТАСС.

В Росгвардии также подтвердили, что устроивший стрельбу не является владельцем оружия. В ведомстве уточнили, что его личность уже установлена.

Согласно данным телеграм-каналов, стрельбу устроил 26-летний Руслан Ахтямов. Мотив преступления пока неизвестен. Со слов знакомых, мужчина вел замкнутый образ жизни.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают владельца ружья. По некоторой информации, им является местный житель 68 лет. Установлено, что он имел лицензию охотника и приобрел оружие легально.



Видео: Москва 24

26 апреля неизвестный открыл стрельбу во время тихого часа в детсаду Вешкайма, в результате чего были убиты двое детей и нянечка, а также пострадала еще одна женщина.

После нападения мужчина покончил с собой. По предварительной информации, он стрелял из советского двуствольного охотничьего ружья ИЖ-27.

Ульяновский губернатор Алексей Русских после ЧП поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.

