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Происшествия

26 апреля, 19:02

В Госдуме призвали принять единые требования к безопасности детсадов и школ

происшествиябезопасность

Фото: ТАСС/Максим Иванов

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный призвал создать единые требования к безопасности детских садов и школ, сообщает "Вечерняя Москва".

Комментируя ситуацию со стрельбой в детском саду в Ульяновской области, депутат заявил, что в учреждении не было охранника.

"Все школы и детсады, колледжи, техникумы, летние лагеря отдыха, центры дополнительного детского образования разделены на четыре категории опасности. Чем выше риски, тем больше требований. Эти объекты должны охраняться частными охранными организациями или Росгвардией. В этом же детском саду охранника вовсе не было: только тревожная кнопка, но ее просто некому нажимать. Некому остановить злоумышленника, некому досмотреть потенциального нарушителя", – отметил Выборный.

По его словам, в каждой школе и детсаду должен быть высококвалифицированный персонал охраны.

"Необходимо принять единые требования к безопасности образовательных учреждений в России. Это позволит активнее внедрять современные методы обеспечения безопасности и комфорта учебного процесса. Тогда и финансирование процессов обеспечения безопасности не окажется на последнем месте", – добавил парламентарий.

Выборный подчеркнул, что именно финансирование безопасности должно быть в приоритете. По его мнению, при охране детских учреждений требуется наличие дистанционного центра видеомониторинга, ручных металлодетекторов и вооруженной группы быстрого реагирования.

Представитель Госдумы предложил сделать обязательным профессиональный стандарт "Работник по обеспечению охраны на объектах образования" – в настоящий момент он является факультативным.

26 апреля мужчина открыл стрельбу во время тихого часа в детском саду Вешкайма Ульяновской области. В результате погибли воспитатель и двое детей 2016 и 2017 годов рождения, еще одна женщина пострадала. После этого мужчина покончил с собой.

Выяснилось, что он открыл огонь из чужого ружья. Владелец оружия был застрелен. По информации уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, открывший стрельбу состоял на учете как психически больной.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в детсаду в Ульяновской области

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