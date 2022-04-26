Владелец ружья, из которого велась стрельба в детсаду под Ульяновском, был застрелен – СМИ

14:52
Фото: Москва 24
Мужчина, устроивший стрельбу в детсаду в Ульяновской области, по предварительным данным, застрелил владельца оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"58-летний владелец оружия, предварительно, также был застрелен", – заявил он.стрельбу во время тихого часа в детсаду Вешкайма в Ульяновской области, в результате чего были убиты двое детей и нянечка, также пострадала еще одна женщина.
После нападения мужчина покончил с собой. Отмечалось, что оружие ему не принадлежало.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц с отягчающими обстоятельствами"). На месте ЧП работают следователи и криминалисты.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что учреждение не охранялось частной организацией, в нем была тревожная кнопка, однако нажать ее не успели.
В Ульяновской области неизвестный застрелил няню и двоих детей в детском саду
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