Детский омбудсмен рассказала, как убийца проник в детсад в Ульяновской области

16:45
Фото: Москва 24
Уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода рассказала, что напавший на детский сад в Вешкаймском районе проник в учреждение случайно. Об этом сообщает "Интерфакс".
"По предварительной информации, мужчина пришел в детсад с ружьем, не смог проникнуть в главный вход, который был закрыт, как полагается по правилам. Обошел здание и нашел крыльцо, где сотрудница домывала полы, схватил ее за руку и, воспользовавшись ситуацией, проник в здание. При этом он ее ранил", – рассказала Сморода.
По ее словам, затем мужчина зашел в здание детсада, где воспитательница закрывала собой вход в группу, убил ее и двоих детей.
"Один ребенок из многодетной семьи. У погибшей воспитательницы также остался ребенок", – рассказала Сморода.
По ее словам, территория учреждения была огорожена, в самом детском саду была тревожная кнопка, которая сработала.
Трагедия произошла в дошкольном учреждении 26 апреля. Мужчина открыл стрельбу в детском саду во время тихого часа. В результате погибли воспитатель и двое детей.
Еще одна женщина пострадала, в настоящее время она находится в больнице с переломом обеих костей предплечья и огнестрельным ранением правого плеча. После нападения стрелявший покончил с собой.
Выяснилось, что он открыл огонь из чужого ружья. Владелец оружия был застрелен. По информации уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, открывший стрельбу состоял на учете как психически больной.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в детсаду в Ульяновской области
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