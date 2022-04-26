Психотерапевт объяснил поступок открывшего стрельбу в детсаду под Ульяновском

16:56
Фото: Москва 24
У мужчины, который открыл стрельбу в детском саду в Ульяновской области, скорее всего, была шизофрения. Об этом заявил врач-психотерапевт Василий Шуров в беседе с News.ru.
"Это расстройство, которое сопровождается бредом, стойкими убеждениями, галлюцинациями. Часто это голоса, которые человеком управляют, дают ему указания", – пояснил он.
Специалист рассказал, что люди с таким диагнозом могут совершать жестокие деяния. Произошедшее под Ульяновском Шуров назвал бессмысленным и ничем не обусловленным поступком.
При этом говорить о том, что за пациентом недосмотрели врачи, можно лишь в том случае, если подобные преступления мужчина совершал и раньше, выразил мнение Шуров. По его словам, если с больным все хорошо и обратной связи от родственников не поступает, то он получает свою терапию. Пациенту могут назначить уколы вместо таблеток, если психотерапевту известно, что больной не будет принимать лекарства.
"Самое распространенное – когда человек один раз пришел, потом перестает регулярно ходить, родственники за ним не следят, перестал пить таблетки, возникает обострение, и человек может такое совершить", – заключил Шуров.
Мужчина открыл стрельбу во время тихого часа в детском саду Вешкайма Ульяновской области 26 апреля. В результате погибли воспитатель и двое детей 2016 и 2017 годов рождения, еще одна женщина пострадала. После этого мужчина покончил с собой.
По данным уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, оружие, из которого были убиты люди, не принадлежало стрелку. Позже вице-губернатор региона Александр Коробко заявил об обнаружении тела владельца оружия.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в детсаду в Ульяновской области
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