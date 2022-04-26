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Москва 24

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Происшествия

15:28

Хинштейн рассказал об охране детсада в Ульяновской области, где произошла стрельба

происшествиярегионы

Фото: Москва 24

В детском саду Ульяновской области, где произошла стрельба, не было частной охраны, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Также он рассказал, что объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации (КТС), однако ее никто не нажимал. По словам парламентария, сигнал о стрельбе в дошкольном учреждении поступил в полицию в 12:30.

По предварительной информации, стрельбу вели из огнестрельного гладкоствольного оружия ИЖ-27, принадлежащего гражданину 1954 года рождения. Сам он владел двумя единицами огнестрельного оружия. Последняя проверка условий хранения оружия и патронов у него проводилась 4 февраля 2022 года, нарушений выявлено не было. Тело владельца ружья нашли недалеко от детского сада.

Стрелявший же Руслан Ахтямов 1996 года рождения владельцем оружия не являлся. На учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии он не состоял.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что подозреваемый в убийстве трех человек в детсаду состоит на учете как психически больной. По ее словам, лицо подозреваемого обезображено.

26 апреля неизвестный открыл стрельбу во время тихого часа в детсаду Вешкайма в Ульяновской области, в результате чего были убиты воспитатель Ольга Митрофанова 1986 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Пострадала еще одна женщина. Она находится в районной больнице с переломом обеих костей предплечья и огнестрельным ранением правого плеча. Ее состояние стабильное.

После нападения мужчина покончил с собой. Причиной стрельбы в детском саду мог стать бытовой конфликт. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают и другие возможные причины произошедшего.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

В Ульяновской области неизвестный застрелил няню и двоих детей в детском саду

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