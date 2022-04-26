Хинштейн рассказал об охране детсада в Ульяновской области, где произошла стрельба

15:28
Фото: Москва 24
В детском саду Ульяновской области, где произошла стрельба, не было частной охраны, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Также он рассказал, что объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации (КТС), однако ее никто не нажимал. По словам парламентария, сигнал о стрельбе в дошкольном учреждении поступил в полицию в 12:30.
По предварительной информации, стрельбу вели из огнестрельного гладкоствольного оружия ИЖ-27, принадлежащего гражданину 1954 года рождения. Сам он владел двумя единицами огнестрельного оружия. Последняя проверка условий хранения оружия и патронов у него проводилась 4 февраля 2022 года, нарушений выявлено не было. Тело владельца ружья нашли недалеко от детского сада.
Стрелявший же Руслан Ахтямов 1996 года рождения владельцем оружия не являлся. На учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии он не состоял.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что подозреваемый в убийстве трех человек в детсаду состоит на учете как психически больной. По ее словам, лицо подозреваемого обезображено.
26 апреля неизвестный открыл стрельбу во время тихого часа в детсаду Вешкайма в Ульяновской области, в результате чего были убиты воспитатель Ольга Митрофанова 1986 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Пострадала еще одна женщина. Она находится в районной больнице с переломом обеих костей предплечья и огнестрельным ранением правого плеча. Ее состояние стабильное.
После нападения мужчина покончил с собой. Причиной стрельбы в детском саду мог стать бытовой конфликт. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают и другие возможные причины произошедшего.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.
В Ульяновской области неизвестный застрелил няню и двоих детей в детском саду
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: