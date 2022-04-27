Глава Минпросвещения поручил усилить безопасность всех детсадов и школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что после трагедии в Ульяновской области по всей стране усилена безопасность школ и детских садов, даны соответствующие поручения.

"У нас усилена безопасность школ и детских садов, я дал соответствующие поручения", – приводит слова Кравцова РИА Новости.

Он также рассказал, что вопрос о досрочном прекращении учебного года в приграничных с территорией Украины школах не стоит.

26 апреля мужчина открыл стрельбу во время тихого часа в детском саду Вешкайма Ульяновской области. В результате погибли воспитатель и двое детей 2016 и 2017 годов рождения, еще одна женщина пострадала. После этого мужчина покончил с собой.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Впоследствии было установлено, что мужчина стрелял из чужого ружья, причем владелец оружия также был застрелен.