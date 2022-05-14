Автомобиль перевернулся на Третьем транспортном кольце в Москве

Автомобиль перевернулся на внешней стороне Третьего транспортного кольца, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

ДТП произошло на съезде на 1-й Угрешский проезд. Водитель не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся. Информации о пострадавших не поступало.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение в районе аварии не затруднено.

Ранее полиция задержала 19-летнего водителя автомобиля Lada Priora, который сбил четверых детей на пешеходном переходе в Выксе Нижегородской области. Все дети выжили, однако трое из них были отправлены в больницы в состоянии средней степени тяжести. Виновник ДТП был трезв, с места происшествия скрыться не пытался.

