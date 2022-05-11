Задержан водитель, сбивший четверых детей на пешеходном переходе в Нижегородской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Водитель, сбивший четверых детей на пешеходном переходе в Выксе Нижегородской области, задержан, сообщает ТАСС. Автомобилиста доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

ДТП произошло днем 11 мая на перекрестке улиц Красные Зори и Островского. 19-летний водитель автомобиля Lada Priora сбил на пешеходном переходе детей, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате пострадали две девочки и мальчик 9 лет, а также 15-летняя девочка. Трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще одного направили на амбулаторное лечение.

Очевидец аварии Кирилл рассказал "Газете.ру", что водитель не пытался скрыться с места происшествия, а сотрудники ГИБДД приехали почти сразу же. Он добавил, что водитель был трезв и не пострадал, но побеседовать им не удалось.

"Беседовать с водителем мне было некогда, так как был занят оказанием первой медицинской помощи пострадавшим", – сказал он.

Очевидец также сообщил, что дети переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

Ранее автомобиль сбил 12-летнего подростка в центре Москвы. ДТП произошло в районе дома 69, строения 1, по проспекту Мира. 12-летний подросток перебегал оживленную магистраль в неположенном месте.