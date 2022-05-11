Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

18:57

Задержан водитель, сбивший четверых детей на пешеходном переходе в Нижегородской области

происшествияДТПрегионы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Водитель, сбивший четверых детей на пешеходном переходе в Выксе Нижегородской области, задержан, сообщает ТАСС. Автомобилиста доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

ДТП произошло днем 11 мая на перекрестке улиц Красные Зори и Островского. 19-летний водитель автомобиля Lada Priora сбил на пешеходном переходе детей, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате пострадали две девочки и мальчик 9 лет, а также 15-летняя девочка. Трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще одного направили на амбулаторное лечение.

Очевидец аварии Кирилл рассказал "Газете.ру", что водитель не пытался скрыться с места происшествия, а сотрудники ГИБДД приехали почти сразу же. Он добавил, что водитель был трезв и не пострадал, но побеседовать им не удалось.

"Беседовать с водителем мне было некогда, так как был занят оказанием первой медицинской помощи пострадавшим", – сказал он.

Очевидец также сообщил, что дети переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

Ранее автомобиль сбил 12-летнего подростка в центре Москвы. ДТП произошло в районе дома 69, строения 1, по проспекту Мира. 12-летний подросток перебегал оживленную магистраль в неположенном месте.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать