Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Алексндр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским солдатам в Словакии, сообщает РИА Новости.

О факте осквернения в городе Пиештяны памятника солдатам Красной армии сообщило посольство России в Словакии. Неизвестные нанесли на памятник знак одного из запрещенных украинских нацбатальонов.

Председатель СК поручил установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела.

Ранее Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Эстонии. Как уточнили в СК, на мемориале павшим во Второй мировой войне вандалами была нарисована свастика, а также написаны нецензурные слова.

До этого глава СК РФ поручил расследовать очередной случай осквернения памятника солдатам Красной армии в Латвии. Там вандалы подожгли мемориал на братском воинском захоронении в городе Валмиер.