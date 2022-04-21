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Политика

21 апреля, 21:28

Посольство РФ в ФРГ направило ноту протеста МИД из-за осквернения советских мемориалов

политика

Фото: ТАСС/Bernd von Jutrczenka/dpa

Посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД страны из-за актов вандализма в отношении советских мемориалов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным посольства, за последние несколько дней злоумышленники облили красной краской памятник погибшим воинам в Потсдаме, написали политические лозунги и нарисовали нацистские символы на мемориалах в Нойбранденбурге и Зюре.

"Рассматриваем эти подлые акции как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма. Незамедлительно проинформировали об инцидентах германские правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Дипведомство потребовало от МИД ФРГ устранить последствия атак и установить обстоятельства произошедшего. Кроме того, посольство указало на необходимость принять меры для недопущения повторения подобных актов вандализма в будущем.

Ранее посольство России в Германии уже направляло ноту протеста в МИД ФРГ из-за атаки вандалов на советский мемориал в Трептов-парке в Берлине. В ночь с 17 на 18 апреля злоумышленники нанесли оскорбительные надписи на входной портал.

Посольство России в Берлине направило ноту в МИД из-за атак на памятники

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