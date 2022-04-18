Посольство РФ в Германии направило ноту протеста из-за атаки на советский мемориал

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Посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД страны из-за атаки вандалов на советский военный мемориал в Трептов-парке в Берлине. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

По данным посольства, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 апреля.

"На входной портал, являющийся составной частью военно-мемориального комплекса, злоумышленниками были нанесены оскорбительные надписи. Незамедлительно проинформировали об инциденте германские правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Посольство потребовало от МИД ФРГ устранить последствия атаки вандалов, а также установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности. Дипмиссия также призвала власти Германии принять меры для недопущения повторения подобных инцидентов.

Ранее посольство России в ФРГ уже направляло ноту протеста в МИД Германии из-за акта вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке. Как поясняется в заявлении, на объекты архитектурного ансамбля неизвестные нанесли оскорбительные надписи русофобского содержания.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

