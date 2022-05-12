Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Москве

Один человек погиб в аварии на севере Москвы

Микроавтобус Fiat и автомобиль Hyundai ix35 столкнулись на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Авария произошла на Онежской улице в районе дома 6.

"В результате ДТП в автомобиле Hyundai погиб человек, еще один человек пострадал в микроавтобусе", – говорится в сообщении.

Ранее на внешней стороне 35-го километра МКАД водитель грузовика не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение. В результате автомобиль опрокинулся на легковушку. Пострадали два человека: ребенок и его мать.

