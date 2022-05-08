Два человека пострадали в результате опрокидывания грузовика на легковушку на МКАД

Фото: телеграм-канал “Прокуратура Москвы”

В результате опрокидывания грузовика на легковой автомобиль на МКАД пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным экстренных служб, на внешней стороне 35-го километра МКАД водитель грузовика не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение. В результате автомобиль опрокинулся на легковушку. Пострадали два человека: ребенок и его мать. Степень полученных ими травм уточняется.

В настоящий момент движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществляется только по одной из шести полос.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о росте числа аварий с пострадавшими в период майских праздников. За шесть дней на дорогах погибли 211 человек, из них 10 детей.

Мурашко призвал водителей и пешеходов быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения.