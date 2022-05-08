Более 210 человек погибли в ДТП с начала майских праздников – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о росте числа аварий с пострадавшими в период майских праздников. За шесть дней на дорогах погибли 211 человек, из них 10 детей.

"Дорожно-транспортный травматизм нередко влечет за собой серьезные последствия для здоровья, может приводить к инвалидизации. С 1 по 6 мая травмы в ДТП получили 2 144 человека, 309 из которых дети", – приводит слова Мурашко ТАСС.

Министр призвал водителей и пешеходов быть внимательными на дороге, соблюдать правила, не пренебрегать шлемами и ремнями безопасности, использовать детские автокресла и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с началом дачного сезона Мурашко также посоветовал не переусердствовать с физической нагрузкой, а людям с хроническими заболеваниями принимать препараты.

Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал, что источником дополнительного стресса и агрессии со стороны участников дорожного движения являются заторы, духота и усталость. По его словам, это может стать причиной ДТП, поэтому нужно тщательно выбирать время для поездки за город.

