Автоэксперт перечислил главные риски водителей во время дождя

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Риски вождения многократно усиливаются в дождливую погоду. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоэксперт Егор Васильев.

"Прежде всего мокрый асфальт обладает меньшим коэффициентом сцепления, особенно это проявляется в момент начала дождя, поскольку капли воды начинают смачивать покрывшую асфальт пыль и грязь", – пояснил Васильев.

Еще одна серьезная опасность дождя заключается в снижении обзорности. Во время выпадения осадков водителям необходимо снизить скорость, а также избегать резких ускорений и торможений.

Автоэксперт добавил, что продолжать движение, если дождь слишком сильный, не стоит. Лучше остановиться в безопасном месте и дождаться пока он утихнет.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в четверг, 21 апреля, жителей столицы ожидает облачная погода с дождями.

В свою очередь, на портале "Метеоновости" отмечалось, что 21 апреля в городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, в дневные часы температура воздуха не превысит отметку +10 градусов.

