Дождливая погода ожидает москвичей в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 21 апреля, жителей столицы ожидает облачная погода и до +9 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня погоду в столице будет определять атмосферный фронт с юга, погода будет облачной, временами будут идти дожди. Максимальная температура воздуха в столице – +7...+9 градусов, в Подмосковье – +6...+11 градусов", – отметил синоптик.

По его прогнозу, в городе ожидается восточный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве будет расти и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба, превысив норму.

Ранее об облачной и дождливой погоде, которая прогнозируется в Москве в четверг, сообщал портал "Метеоновости". Отмечалось, что геомагнитный фон в этот день ожидается спокойный, с отдельными периодами неустойчивости.

Накануне сообщалось, что в столице 21 апреля может выпасть до четверти месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, в дневные часы температура воздуха не превысит отметку +10 градусов.

