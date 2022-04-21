Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 21 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода с дождем. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Ожидается облачная погода с дождем. Максимальная температура воздуха в Москве составит +8...+10 градусов, по области – +7...+12 градусов. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 12–15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Отмечается, что геомагнитный фон 21 апреля ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Ранее сообщалось, что до четверти месячной нормы осадков может выпасть в столице 21 апреля. По прогнозам синоптиков, в дневные часы температура воздуха не превысит отметку +10 градусов.

