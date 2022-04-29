Водителям рассказали, в каких случаях лучше не ездить на дачу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Источником дополнительного стресса и агрессии со стороны участников дорожного движения являются заторы, духота и усталость, рассказал автоэксперт Егор Васильев.
По его словам, именно такие условия могут стать причиной ДТП, поэтому необходимо тщательно выбирать время для поездки за город. В частности, необходимо ехать тогда, когда трафик на дорогах минимальный. Обычно это ранее утро и поздний вечер, отметил специалист.
Кроме того, продолжил он, лучше избегать заездов в магазины за необходимыми товарами и как следует закрепить в салоне вещи и рассаду, чтобы не думать о них при маневре.
"С учетом того, что все остальные водители заняты приблизительно теми же хлопотами, дорожное движение становится более хаотичным, а значит и опасным", – приводит слова Васильева агентство "Прайм".
Поездку стоит отложить в случае плохой погоды, поскольку вероятность дорожно-транспортного происшествия многократно возрастает. Кроме того, следует отдохнуть перед поездкой, чтобы сохранять максимальную концентрацию.
Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал, как правильно рассчитывать время поездки. По его словам, современные навигаторы имеют погрешность, поэтому лучше прибавлять 10 минут к указанному времени.
Он отметил, что в городе навигатор может не учитывать заторы, аварии или перекрытия дорог. Кроме того, некоторые приложения не учитывают альтернативные маршруты, которые могут сэкономить время в пути.
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