В Госдуме поддержали идею о допуске мотоциклистов на выделенные полосы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что поддерживает инициативу разрешить водителям мотоциклов ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, пишет "Российская газета".
По словам депутата, проезд по выделенным полосам нужно разрешить инвалидам, социальному такси, свадебным кортежам. Он отметил, что из КоАП можно также исключить наказание за выезд на выделенные полосы для отдельных категорий участников движения.
Президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев отметил положительную иностранную практику использования выделенной полосы для водителей мотоциклов, в связи с этим необходимо использовать мировую практику в данном направлении и сделать вождение мотоциклов в РФ безопаснее. Инициатива даст возможность разгрузить транспортный поток в городах и снизить количество ДТП с участием мотоциклистов.
Эксперт также ожидает увеличение потока автомототуристов на 30–35% в 2022 году в связи с действующими ограничениями на полеты в 11 регионов России и уменьшением возможностей для поездок за рубеж.
В свою очередь, в Госавтоинспекции заявили, что мотоциклисты должны передвигаться по дорогам согласно ПДД, исключений из них не предусмотрено ни для кого.
Ранее сообщалось, что водители, у которых уже есть автомобиль, в качестве дополнительного сезонного транспорта чаще всего выбирают мотоцикл. Среднестатистическим мотоциклистом оказался мужчина 31–46 лет.
Мотоцикл есть у 42% респондентов, 34% автовладельцев дополнительно приобрели моторную лодку, а 21% опрошенных купили скутер. У 18% водителей есть снегоход, у 17% – квадроцикл. Кроме того, 5% респондентов владеют домом на колесах.
Столичные автоинспекторы провели осмотр мототехники
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