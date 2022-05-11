В Приморье мужчина насмерть задавил сына экскаватором

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Приморском крае мужчина насмерть задавил трехлетнего сына экскаватором, сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел в Михайловском районе. Мальчик катался на детской машинке во дворе частного дома, где в это время на экскаваторе работал его 29-летний отец. Ребенок исчез из поля зрения отца, заехав за экскаватор, в это время мужчина начал свершать маневр и задавил сына.

Следствие возбудило уголовное дело. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мальчик 10 лет на электросамокате столкнулся с ВАЗ-2114 в Зеленограде. Ребенка госпитализировали.

В отношении отца мальчика были составлены административные материалы за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством.

