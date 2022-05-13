В Риге проголосовали за снос памятника освободителям города

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
Рижская дума на внеочередном заседании проголосовала за снос памятника освободителям Риги, сообщает РИА Новости.
За снос проголосовали 38 депутатов, против – 7, воздержавшихся не было. Трансляция велась на сайте Рижской думы. Агентству рижского самоуправления поручили провести все необходимые работы по обеспечению демонтажа объекта.
Ранее латвийский парламент разрешил снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Сейм проголосовал за законопроект, прекращающий действие 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Так, юридическое препятствие для сноса устранено. Однако решение о сносе монумента должна была принять Рижская дума.
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Латвию необходимо вразумить, приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.
Жители Риги вышли на протест после уборки возложенных на 9 Мая цветов трактором
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