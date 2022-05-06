В Ереване начались столкновения протестующих с полицией

В Армении продолжаются митинги оппозиции. Группа протестующих в Ереване перекрыла мост Победы. После чего началась потасовка между правоохранителями и митингующими. Задержаны около 50 человек.

Акцию протеста транслировали в режиме реального времени местные порталы. Волна протестов началась в Армении с конца апреля после выступления премьера Никола Пашиняна в парламенте, где он высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

